شرطة الاحتلال تحتجز ناشطي سلام إسرائيليين أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين

احتجزت شرطة الاحتلال، الأحد، ناشطي سلام إسرائيليين بمنطقة المعرجات قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، أثناء محاولتهم صد هجوم مستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.

وقال الناشط في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنّ ناشطين وسكان تجمع عرب المليحات حاولوا صد هجوم مستوطنين إسرائيليين على مواشي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين هناك، وإخراجهم من المنطقة.

وأضاف أن قوات من شرطة الاحتلال تدخلت واحتجزت عددًا من الناشطين، لافتًا إلى أن المستوطنين حاولوا سرقة أغنام وأعلاف، قبل أن يتم منعهم من ذلك.

وعادة ما يتعرض سكان التجمع، والتجمعات البدوية الأخرى، لهجمات متكررة من المستوطنين، في محاولة لإجبارهم على الرحيل.

وخلال أغسطس الماضي، نفذ المستوطنون 206 اعتداءات طالت ممتلكات فلسطينية، وفق هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.