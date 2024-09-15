إلقاء القبض على 6 أجانب في فنزويلا بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس مادورو

ألقت السلطات في فنزويلا، القبض على ستة أجانب، يوم السبت، بعد أن اتهمهم مسئولون بالتخطيط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، خلال مؤتمر صحفي، إن الخطة المزعومة كانت ستتسبب في "توليد العنف" و"زعزعة استقرار" البلاد.

وزعم كابيلو أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية والأمريكية، بالإضافة إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، متورطون في الخطط.

ومن بين الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم، ثلاثة أمريكيين وإسبانيين اثنين ومواطن تشيكي. وتمت مصادرة أكثر من 400 بندقية ومسدس، تردد أنها من أصل أمريكي.

وتأتي الاعتقالات وسط توترات دبلوماسية بين كاراكاس وحكومتي إسبانيا والولايات المتحدة.

وكانت فنزويلا استدعت سفيرها في مدريد هذا الأسبوع للتشاور، بعد ورود تصريحات انتقادية من وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس، واستدعت السفير الإسباني في كاراكاس.