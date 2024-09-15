فانس: الرسوم الجمركية لترامب ستساعد في تعويض التخفيضات الضريبية المخطط لها

قال السيناتور جي دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في الانتخابات المرتقبة، إن أجندة الرئيس السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأمريكية ستساعد في تعويض تكاليف خطط خفض الضرائب المتزايدة التي يطرحها في حال إعادة انتخابه في نوفمبر.

وذكر فانس في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة (سي بي إس) اليوم الأحد: "إذا قمنا بموازنة هذا الأمر من خلال معاقبة بعض هذه الشركات التي تصنع منتجاتها في الخارج، فأعتقد أنه يمكننا تحقيق التوازن الصحيح، حيث لا نتسبب في زيادة العجز، ونمنح العمال المزيد من أموالهم."

وكان ترامب قد أعلن عن سلسلة من خطط الضرائب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في محاولة لجذب مجموعات مختلفة من الناخبين. وتتضمن هذه الخطط إنهاء جميع الضرائب على الدخل القائم على الإكراميات والعمل الإضافي وعلى استحقاقات التقاعد في الضمان الاجتماعي، ما أثار تساؤلات بين الاقتصاديين والمعارضين السياسيين حول تأثير ذلك على عجز الميزانية الأمريكية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعندما سُئل فانس على شبكة (سي بي إس) ما إذا كان الجمهوريون المحافظون ماليا في الكونجرس سيوافقون على هذه الخطط، أجاب بأن "الجمهوريين بطبيعة الحال يعتقدون أن العمال الأمريكيين يجب أن يحتفظوا بمزيد من أموالهم."

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات، مع استهداف محتمل لمناطق مثل الاتحاد الأوروبي، وزيادة الرسوم على السلع المصنوعة في الصين إلى 60% أو أكثر، قائلا إن ذلك سيوفر تريليونات للولايات المتحدة. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن الأمريكيين هم من سيتحملون في النهاية التكاليف الأعلى ويواجهون تضخما متجددا.