اعترف الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل 3 محتجزين في غزة خلال هجوم سابق له على القطاع حدث منذ نحو 10 أشهر، بعد أن سبق له إنكار مسئوليته عن مقتلهم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه «تم إبلاغ عائلات المختطفين، المجندين رون شيرمان ونيك بيسر والمدني إليا توليدانو رسميا ولأول مرة، أن أبناءهم قتلوا نتيجة غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتشلت جثثهم في ديسمبر الماضي».

وتابعت: «الجيش هو من فعل ذلك، ولم يكن يعرف أنهم برفقة قائد الفرقة الشمالية في حماس أحمد الغندور، الذي اغتيل في الهجوم»، علما أن الحركة نعت الغندور في نوفمبر الماضي.

وفي يناير، نفى الجيش الإسرائيلي اتهام حماس له بأنه وراء مقتل الثلاثة في غارة جوية إسرائيلية، قائلا إن تقريرا طبيا أظهر أن أجسادهم لم تظهر عليها أي علامات صدمات أو إطلاق نار.

ووقتها اتهمت والدة الرهينة رون شيرمان، الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها عن طريق الخطأ، وذلك وفقًا لما أفادته «سكاي نيوز عربية».

ووفقا للأم، فقد ضخ الجيش الإسرائيلي غازا ساما في النفق المذكور، مما أدى إلى وفاة ابنها مسموما، مضيفة: «حاول رون استنشاق الهواء لكنه لم يستنشق سوى سم الجيش الإسرائيلي».

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضبا متزايدا من معارضيها، الذين يتهمونها بعدم بذل جهود كافية لتأمين اتفاق هدنة، من شأنه أن يتيح تبادل الرهائن بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



