زعيم جماعة الحوثي يهدد إسرائيل بعد صاروخ الأحد: القادم أعظم

قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبدالملك الحوثي، إن «عملية اليوم ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذي تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم».

وأضاف في كلمة له: «عملية اليوم تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني والقادم أعظم».

وتابع: «قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير».

من جانبها، أشادت حركة حماس بالعملية، وقالت إن إسرائيل لن تحظى بالأمن بدون وقف العدوان على قطاع غزة.

في حين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جماعة الحوثي بدفع الثمن على أي محاولة للمس بإسرائيل، مذكرا باستهداف مواقع تابعة لها في اليمن.

وقال نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء، الأحد: «الحوثيون يعلمون جيدا أننا نجبي ثمنا باهظا على أي محاولة للمس بنا، ومن يحتاج إلى تذكير فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة"، الذي تعرض لضربة إسرائيلية عنيفة قبل أسابيع، في أعقاب هجوم حوثي بمسيّرة على تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت مبكر الأحد، أن صاروخا أطلق من اليمن وزعم أنه سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل.