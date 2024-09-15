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رئيس الاتحاد العربي السابق: النصر زاد من شعبية رونالدو

محمد عاطف
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 6:56 م

يرى تركي بن خالد بن فيصل الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم، أن نادي النصر السعودي ساهم في زيادة شعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد انضم لصفوف فريق النصر السعودي في يناير 2023، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب تركي بن خالد بن فيصل، على حسابه الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد: «اللاعب الأشهر في العالم صاحب المليار متابع في وسائل التواصل الاجتماعي ⁧‫كريستيانو رونالدو ساهم أكيد في شهرة ناديه ⁧‫النصر والكرة السعودية في العالم».

وأضاف: «ومن جهة أخرى ساهم وجوده في النصر في زيادة شعبيته إلى أن وصلت للمليار التي لم يصل إليها قبل أن يلعب له».

وأصبح رونالدو قائد منتخب البرتغال، أول شخص في التاريخ يصل عدد متابعيه إلى مليار في مواقع التواصل الاجتماعي.


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