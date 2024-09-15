روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية

بحث رئيس الأركان ونائب القائد العام للجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، تطوير التعاون بين البلدين خلال منتدى «شيانجشان» الأمني الحادي عشر في بكين في مجالات التعليم والدوريات البحرية.

وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأحد، أن «من بين القضايا التي تم تناولها في هذا الاجتماع تطوير التعاون البحري (في الشمال والجنوب)، مثل الدوريات البحرية المشتركة والتدريبات المشتركة المتخصصة».

وبحسب الوكالة، أكد الجانبان «الحاجة إلى زيادة التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك تبادل المعلمين والطلاب».

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تعزيز التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولتين عند استخدام ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وعقد منتدى «شيانجشان» الأمني في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.