الرئيس الأوكراني: نعاني من خسائر كبيرة بسبب بطء توريد الأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر كبيرة نظرا للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز القوات المسلحة على نحو ملائم.

وتتقدم روسيا في شرق أوكرانيا بما في ذلك حول بوكروفسك. وقد يفسح استيلاء موسكو على مركز النقل المهم هذا المجال أمام فتح خطوط هجوم جديدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال زيلينسكي إن الوضع في الشرق "صعب للغاية"، مضيفا أن نصف ألوية أوكرانيا هناك غير مجهزة.

وأضاف متحدثا باللغة الإنجليزية "لذا فأنت تخسر الكثير من الناس. تخسر الناس لأنهم ليسوا في مركبات مسلحة... ليس لديهم مدفعية، ليس لديهم قذائف مدفعية".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن حزم مساعدات الأسلحة التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء شديد مضيفا "نحتاج لتجهيز 14 لواء. حتى الآن...لم نجهز بهذه الحزم حتى أربعة (ألوية)".