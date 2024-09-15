الهند: شرطة دلهي تنشر رجال أمن سرّيين في محطات المترو لتعزيز الأمن

نفذت شرطة دلهي الهندية استراتيجية أمنية جديدة تشمل نشر رجال أمن بملابس مدنية في محطات المترو الأكثر عرضة للجريمة خلال ساعات الذروة، لمكافحة ارتفاع معدلات الجريمة فى ساعات الذروة وضمان سلامة الركاب الذين يستخدمون مترو دلهي.

واتخذت هذه الخطوة بعد أن أجرت الشرطة ما يسمى بـ "تحليل زماني ومكاني" لمراجعة خطتها الأمنية، حيث شهدت العاصمة الوطنية زيادة في عدد الركاب خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة في عدد التقارير عن الجرائم، وفقا لما نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا" اليوم الأحد عن مصادر رسمية من الشرطة.

وتم جمع البيانات من 190 محطة مترو لتحديد الأوقات التي كانت فيها حوادث الجريمة مرتفعة في المحطات.