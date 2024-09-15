 توزيع شربات وحلوى على المواطنين بشوارع كفر الدوار احتفالا بالمولد النبوي - بوابة الشروق
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توزيع شربات وحلوى على المواطنين بشوارع كفر الدوار احتفالا بالمولد النبوي

خميس البرعي
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 7:04 م

وزع شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، شربات وحلوى على المواطنين بالشوارع، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وشهدت شوارع مدينة كفر الدوار، فرحة عارمة ابتهاجًا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قام مجموعة من الشباب بتحضير الشربات وتقطيع الموز لتوزيعها بفرح على المارة وركاب وسائل النقل العامة، احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة.

وعبر هيثم عبد العزيز، أحد الشباب المشاركين في هذه الفاعلية، عن فرحته بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلا: "ننتظر هذه المناسبة العطرة كل عام بشغف وحماس، حيث يتم تجهيز الشربات بالموز، ونجتمع لنوزع الشربات والحلويات على المواطنين في شوارع كفر الدوار".


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