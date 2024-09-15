إصدار تحذيرات من موجة حر في سول

من المتوقع أن تجتاح كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، موجة حر خريفية، وهو اليوم الثاني من عطلة "تشوسوك".

وتم إصدار إنذار من موجة الحر لمنطقة سول بأكملها، في الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، مع إصدار تحذيرات من موجة الحر أيضا في المناطق الغربية من البلاد، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وهذه هي المرة الأولى، التي تشهد فيها العاصمة إنذارا بشأن موجة الحر، في منتصف سبتمبر.

وصدرت تحذيرات من موجة الحر في ثلاث مناطق، في إقليم جولا الجنوبي وأجزاء أخرى من إقليم تشونجتشيونج الجنوبي وإقليم جيونجي

وشهدت جزيرة جيجو ليلة استوائية رقم 69، لهذا الموسم اليوم الأحد، محققة رقما قياسيا جديدا، في شهر سبتمبر، بشكل غير معتاد.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار في الوقت الراهن.

يذكر أن عطلة تشوسوك، هي عطلة عيد الحصاد، وتستمر من 14 حتى 18 سبتمبر.