جوارديولا: هالاند «سلاح» يجب أن نستخدمه في كل مباراة

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إعجابه بالقوة الذهنية لهدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند إلى جانب براعته في تسجيل الأهداف بعد أن أحرز هدفي الفوز 2 /1 على برينتفورد أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف، ووصل لحاجز 99 هدفا مع سيتي.

ورغم الحالة النفسية السيئة التي يعيشها هالاند بعد وفاة صديق العائلة المقرب إيفار إيجا عن عمر يناهز 59 عاما، فقد أظهر القناص النرويجي مرة أخرى جودته الفريدة، حيث سجل هدفين في الشوط الأول لمساعدة مانشستر سيتي على قلب النتيجة بعدما تقدم برينتفورد في أول 22 ثانية فقط ، والمساهمة في تحقيق رابع انتصار على التوالي في الدوري.

وبالنسبة لجوارديولا ، الذي أصبح فريقه الآن هو الوحيد في الدوري الممتاز الذي حقق سجلا مثاليا بنسبة 100%، فقد كان ذلك دليلا على قوة شخصية هالاند إلى جانب قدرته الفائقة على التسديد.

وأشار جوارديولا "أخبرني أنه يريد اللعب بالأمس هذه هي قوته، لمدة 90 دقيقة تنسى حياتك الشخصية".

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جوارديولا قوله "لقد كان الأمر صعبا على عائلته، فوفاة أي شخص في هذا العمر أمر صعب على كل إنسان، لقد كان حزينا في غرفة تبديل الملابس، لكننا نحاول الاعتناء بالجميع وأن نكون قريبين منهم لذا بالأمس كان في مزاج أفضل بكثير".

وأشار المدرب الإسباني “إذا لم يكن مستعدا للعب، سيأتي إلي ويقول إنه غير مستعد لكنه لديه الكثير من الجودة وهو سلاح يجب أن نستخدمه، عندما تكون الفرق ضد بعضها البعض، فإن إيدرسون يمرر الكرة بشكل طويل.”

كما وصف جوارديولا بداية هالاند الخاطفة للموسم الجديد بأنها أفضل سلسلة ثابتة له منذ انضمامه إلى سيتي قبل عامين.

وشدد جوارديولا على إن الطريقة التي كان على سيتي أن يقاتل بها من أجل هذا الفوز الأخير توضح فقط المطالب المكثفة التي يفرضها الدوري الإنجليزي الممتاز، أسبوعا بعد آخر.

وقال جوارديولا "إنه جيد حقا، إنها أفضل سلسلة من حيث الأداء، نعم، لكنها أربع مباريات فقط".

وواصل: “دائما ما أرى الجدول بعد 10 إلى 12 مباراة ولا أهتم بأي شيء، من الأفضل أن يكون لديك 12 نقطة بالتأكيد ولكن أي شيء سيحدث.”

وأكد "جاء اللاعبون، مثل إلكاي جوندوجان الذي لم يشارك في فترة ما قبل الموسم، جاء كايل ووكر وجون ستونز ونحن بحاجة إلى الجميع، حيث من المفيد جدا بالنسبة لنا أن نفوز بهذه الطريقة، حيث توخى اللاعبون الحذر وشعر الجهاز الفني بذلك، وكيف عانينا اليوم، لهذا السبب من الصعب للغاية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وختم جوارديولا حديثه بالقول "المنافسة متقاربة للغاية، والمنافسون جيدون حقا، وحراس المرمى رائعون ويقومون ببناء الهجمات بشكل جيد".