حبس عنصر إجرامي 4 أيام لإدارته ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور في محافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة، حبس عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، على خلفية قيامه بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه في دائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وترجع أحداث الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.

وعقب التأكد من صحة المعلومات المتوافرة واستئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وبحوزته 11 سلاحا ناريا عبارة عن "بندقية خرطوش، و10 فردا محليا، وعدد من الطلقات، ومجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .

وجرى تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة للتصرف قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.