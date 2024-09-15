عمليات إجلاء في التشيك جراء استمرار ارتفاع مناسيب الأنهار

أمر عمدة مدينة تشيسكي تشين التشيكية، الواقعة على الحدودية البولندية-التشيكية، بإجلاء عدة آلاف من السكان من وسط المدينة خلال الليل، حيث هدد نهر أولزا، أحد روافد نهر أودر، بالفيضان على ضفتيه.

وفي مدينة أوبافا، الواقعة على نهر أوبافا، غادر آلاف الأشخاص منازلهم في وقت سابق جراء خطر حدوث فيضانات عارمة. ومن بين المناطق المتضررة أكبر مجمع سكني شاهق في المدينة. كما تم نقل الأشخاص إلى بر الأمان في بلدة كرنوف وبلدات أخرى.

وفي منطقة روبي جيسينيك، تم عزل بلدة تشيسكا فيس، التي يبلغ عدد سكانها ألفي نسمة، عن العالم الخارجي بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر بيلا. ومن غير المتوقع أن تنخفض الأمطار قبل يوم غد الاثنين على أقرب تقدير.

وفي جنوب غرب جمهورية التشيك، فاض سد هوسينيك الواقع في سفوح الغابة البوهيمية جراء الفيضانات. ومع ذلك، تلقت المجتمعات الواقعة أسفل السد تحذيرات مبكرة.

وظل الوضع عند نهري فلتافا وإلبا أكثر هدوءا بكثير مما كان متوقعا في البداية. وفي مدينة أوستي ناد لابيم، تم الوصول إلى مستوى الإنذار الثاني من الفيضانات. وفي محطة قياس فيتون في براج، بلغ منسوب نهر فلتافا نحو 17ر2 متر فوق الصفر صباح اليوم الأحد.