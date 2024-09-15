شهدت منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من المواطنين قبل بدء العام الدراسي الجديد، للاستمتاع بطبيعتها الخلابة التي تتميز بشدة الرياح؛ ما يسهم في تلطيف الجو، والاستمتاع بأجواء الشواء تحت ظلال أشجار النخيل، وبالمياه الكبريتية التي تسهم في الشفاء من الأمراض الجلدية و الروماتيزمية، طبقًا لما أثبتته الأبحاث والدراسات.

ويشرف مجلس مدينة طور سيناء على هذا المزار السياحي الهام، بإجراء أعمال الغسيل والتطهير اليومي لحمامات السباحة، وأعمال النظافة والصيانة الدورية، وتنظيم مواعيد دخول المواطنين لعين المياه الكبرى التي توجد تحت القبة الفخارية.

ويعتبر أهالي مدينة طور سيناء منطقة حمام موسى الواقع علي بعد 10 كيلو متر من المدينة علي خليج السويس، المتنفس والمزار المحبب لديهم كونها تعد موقعًا أمنًا لسباحة الكبار والأطفال في أمان، واللهو بين أشجار النخيل التي تتجاوز عمرها المائة عام لتناول البلح والتمور التي تتساقط من النخيل.

وقال أحمد سعيد، من أبناء المدينة، إن منطقة حمام موسي ذو قيمة تاريخية وعلاجية هامة، إضافة إلى كونها مكان رائع الجمال يقبل عليه المواطنين للاستماع بالمياه الكبريتية التي تتسرب من الجبل من خلال 5 عيون.

وأوضح أن الدخول إليها بأجر رمزي بواقع 10 جنيهات للفرد، و20 جنيه للأسرة، ويجري تنظيم الدخول للحمام الرئيسي من خلال تحديد ساعة للرجال وساعة للسيدات بالتتابع على مدار اليوم، وهذا الوضع يسهم في احترام الخصوصية والحرمة بشكل أفضل.

وأكد محمد حسن، أحد زوار المدينة، أنه جاء من محافظة أخرى خصيصًا للاستمتاع بهذه الواحة السياحية الرائعة التي كان يسمع عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أنها بهذه الطبيعة الساحرة.

ومن جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن منطقة حمام موسي تحظى باهتمام كبير من المحافظة ومجلس المدينة من حيث النظافة والصيانة، مشيرًا إلى تخصيص يوم في الأسبوع لصيانة العيون، مناشدًا زوار المنطقة بالحفاظ على هذا المكان التاريخي، والذي يعد أيقونة للسياحة العلاجية والمزار الأهم في طور سيناء.