دعت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، الأمريكيين إلى عدم تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في ظل مواصلة التأجيج في أوكرانيا.

وقالت جرين على منصة "إكس": "معظم الأمريكيين لا يدعمون التمويل والتحريض على الحرب الروسية الأوكرانية. وبدلا من ذلك يريدون حل القضايا الخاصة بنا وحماية حدودنا".

وأوضحت أن القرارات التي يتم اتخاذها حاليا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابعت: "أحث جميع الأمريكيين على عدم البقاء غير مبالين، لأنه لا يمكن لأحد منا النجاة من حرب نووية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية البعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني.

وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.

وقبل ذلك، زعمت صحيفة "الجارديان"، نقلا عن مصادر في القيادة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.