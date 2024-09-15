ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق في مركزي مطاى وملوى

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 124 مخالفة تموينية في مركزي مطاى وملوى، خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية. تأتي هذه الحملات لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية وضمان الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخبز ومنتجات المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك.

في مركز مطاى، تم تحرير 106 مخالفات تموينية ضد المخابز البلدية، شملت مخالفات مثل: "نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، تجميع وتصريف، نظافة، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم وجود ميزان، عدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز، عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود بون صرف". وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي مركز ومدينة ملوى، تم تحرير 18 مخالفة تموينية في مجال الأسواق، تنوعت بين: "عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية". وتم التعامل مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، تواصل الوحدات المحلية توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، عبر تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"، التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية.



