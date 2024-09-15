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ارتفع تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية، إلى 1.6% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ1.5% في يوليو الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، إن التضخم المسجل جاء مدفوعًا، بصعود أسعار مجموعات، أبرزها السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%

وأضافت أن التضخم كان قد استقر في يوليو الماضي عند 1.5%، دون تغيير عن أرقام يونيو السابق له.

وواصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعاتها المتتالية منذ نهاية العام الماضي، بفعل زيادة الطلب، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في المملكة التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.