 التضخم في السعودية يرتفع لـ1.6% في أغسطس الماضي - بوابة الشروق
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التضخم في السعودية يرتفع لـ1.6% في أغسطس الماضي


نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 6:58 م

ارتفع تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية، إلى 1.6% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ1.5% في يوليو الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، إن التضخم المسجل جاء مدفوعًا، بصعود أسعار مجموعات، أبرزها السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%

وأضافت أن التضخم كان قد استقر في يوليو الماضي عند 1.5%، دون تغيير عن أرقام يونيو السابق له.

وواصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعاتها المتتالية منذ نهاية العام الماضي، بفعل زيادة الطلب، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في المملكة التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

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