إيران تدين قيام الدول الغربية بفرض عقوبات عليها

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت قيام الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة على طهران، والتي يتهمونها ببيع صواريخ باليستية إلى روسيا.

جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مع عراقجي في تعليق على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على إيران.

وردا على سؤال بشأن "عقوبات" الغرب الجديدة على إيران، قال عراقجي: من المستغرب أن الدول الغربية لا تزال لا تعلم بأن "العقوبات" أداة فاشلة وأنها غير قادرة على فرض أجندتها الخاصة على إيران من خلالها.

واضاف: "سواء في الموضوع النووي أو في القضايا الأخرى، فهذه تجربة فاشلة؛ وان الواقع بان هؤلاء لا يزال لديهم الأمل ويتصرفون بناءً على تلك التجربة الفاشلة، لهو أمر مفاجئ بالنسبة لي".

وقال وزير الخارجية إن "إيران تواصل مسيرتها بكل قوة، و رغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار ولم نتخل أبدا عن الحوار البناء للتوصل إلى تفاهم مشترك للقضايا المتنازع عليها، إلا أن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال في وقت سابق من يوم السبت إن أي ادعاء حول بيع إيران صواريخ باليستية إلى روسيا هو "غير صحيح من الأساس"، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية "طريق لا يساعد فقط في حل المشكلات، بل هو جزء من المشكلة وسترد إيران عليه".