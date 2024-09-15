 الحوار الوطني يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2024 11:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الحوار الوطني يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

تصوير: داليا مصطفى
تصوير: داليا مصطفى
محمد فتحي
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 11:25 ص

تقدم الحوار الوطني بالتهنئة للشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، النورٌ الذي يضيء الدروب، رمز ميلاد الرحمة والمودة، ومنبع النور والهداية.

وقال الحوار الوطني في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "في هذا اليوم المبارك، تتجدد مشاعر الإيمان والمحبة في القلوب، ويتذكر المسلمون فضل النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية جمعاء، إنه اليوم الذي جاء فيه إلى الدنيا نبي الرحمة، الذي بشر بالهدى وبعث برسالة السلام والتسامح، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الطيبة عليكم بالخير والأمان والاستقرار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك