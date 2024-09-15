عضو بالكنيست الإسرائيلي يدعو إلى احتلال جنوب لبنان

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود أريئيل كلينر، إلى احتلال شريط أمني في لبنان يصل إلى نهر الليطاني، وذلك في حديث لصحيفة «معاريف».

وقال كلينر، اليوم الأحد: «نحن بحاجة إلى العودة إلى مفهوم التمسك بالأرض، في الجنوب وفي الشمال وفي جميع أنحاء بلادنا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

كيلنر، الذي زار المنطقة مع وفد من «اللوبي من أجل أرض إسرائيل»، وهي مجموعة ضغط برلمانية توسعية تدعو إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي، عرض مفهوما استراتيجيا جديدا قديما للتعامل مع التهديد القادم من الشمال.

وطالب عضو الكنيست بالعودة إلى سياسة الشريط الأمني، معقبًا: «هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، والاستنتاج الوحيد الذي لا يمكن تجاهله هو أن الحدود الحالية في الشمال حدود غير مستدامة. الحدود لا تستطيع توفير الأمن لسكان الشمال».

وختم حديثه بالقول: «طالما أن لبنان دولة معادية، وطالما أن هناك واقع حزب الله على الجانب الآخر، هذا هو الواقع الذي نحن فيه حاليا، فليس هناك طريق آخر سوى سيطرتنا الكاملة».

وفي يونيو الماضي، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن إسرائيل أنشأت خلال الأشهر الأخيرة، شريطًا أمنيًا بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



