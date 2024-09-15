زيلينسكي يعرب عن أسفه لنقص الأسلحة ويتحدث عن خطة للنصر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الأسلحه لتسليح قواتها بشكل ملائم.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي فريد زكريا، والتي تم نشر أجزاء منها على تطبيق تليجرام ووسائل إعلام أوكرانية، إن اوكرانيا تحتاج إلى تسليح 14 لواء، ولكنها تستطيع تسليح أربعة ألوية فقط بالأسلحة التي حصلت عليها من حلفائها الغربيين حتى الآن.

وتابع زيلينسكي أن أوكرانيا استخدمت كل مخزوناتها من الأسلحة خلال الفترة التي توقفت فيها شحنات الأسلحة الأمريكية لعدة أشهر في بداية العام الجاري، لحين موافقه الكونجرس.

وأكد زيلينسكي أنه يجب أن تتم إعادة تسليح هذه الوحدات الاحتياطية.

ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا للوفاء بتعهداتهم فيما يتعلق بشحنات الأسلحة إلى بلاده.

وخلال محادثته مع زكريا، قال زيلينسكي إنه سيقدم قريبا خطة لتحقيق الانتصار خلال وجوده في واشنطن.

وقال إنه قام بإعداد العديد من النقاط، وصف أربع منها بأنها "جوهرية". وذكر الأمن والوضع الجيوسياسي لأوكرانيا والدعم العسكري دون الخوض في التفاصيل.

وأكد زيلينسكي أن تنفيذ هذه النقاط يعتمد بالتحديد على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاطلاق.