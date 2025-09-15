شهد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، وصول سفينة المساعدات الإماراتية "حمدان الإنسانية" إلى ميناء العريش البحري، وذلك بحضور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود عملية "الفارس الشهم 3"، التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، مثمنًا المواقف الإنسانية المشرفة لدولة الإمارات وحرصها المستمر على مساندة الشعب الفلسطيني عبر توفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

كما رافق المحافظ الوفد إلى المستشفى العائم بميناء العريش، والتقى بعدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج، بالإضافة إلى زيارة مخازن المساعدات الخاصة بالهلال الأحمر الإماراتي.