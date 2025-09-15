هيئة الكتاب تتوسع في صعيد مصر بافتتاح منافذ جديدة بالأقصر

افتتحت الهيئة العامة للكتاب، منفذين جديدين لبيع إصداراتها بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي، وبدعم من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر؛ تنفيذا خطة التوسع في صعيد مصر، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان ونشر الوعي، ووفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وانتهت الهيئة، من تجهيز المنفذين داخل مكتبة مصر العامة بكل من مدينة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة، وفتحا أبوابهما للجمهور اليوم الأحد؛ ليصبحا نافذة مباشرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة لأبناء المحافظة وزائريها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أشمل للتوسع في منافذ الهيئة بمختلف المحافظات، وبخاصة صعيد مصر، باعتباره أحد أهم المحاور التي تركز عليها وزارة الثقافة في المرحلة الحالية.

وتشمل المنافذ الجديدة، جميع إصدارات الهيئة، من الكتب الحديثة إلى سلاسل الإصدارات المتنوعة في شتى مجالات الفكر والمعرفة، ووفرت الهيئة، كتبًا في مجالات التاريخ والفلسفة وعلم النفس والمصريات، إلى جانب الموسوعات والعلوم والفنون والآداب، إضافة إلى إصدارات مخصصة للأطفال، بما يعكس حرصها على مخاطبة مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

وأكدت وزارة الثقافة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير بضرورة فتح آفاق جديدة للمعرفة عبر منافذ متعددة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة لبناء مجتمع واعٍ وقادر على التعامل مع تحديات المستقبل من خلال تعزيز الثقافة والوعي والمعرفة.

ويعد افتتاح منفذي الأقصر وطيبة الجديدة، بداية لسلسلة من الخطوات المماثلة التي تستهدف صعيد مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الهيئة للتوسع والانتشار، فالهدف الأساسي هو الخروج من مركزية الخدمات الثقافية الثابتة، والاقتراب أكثر من المواطن المصري في مختلف المناطق، ليشعر أن الثقافة والكتاب في متناول يده أينما كان.

وبهذا التوسع، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، دورها الرائد في دعم الثقافة، ونشر الوعي، مؤكدة أن الكتاب سيظل أداة أساسية في بناء الإنسان المصري وصناعة المستقبل.