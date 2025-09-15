غانا: مواطنو نيجيريا وجامبيا المرحلين من أمريكا أرسلوا إلى بلادهم

صرح متحدث باسم الحكومة في غانا، أن مجموعة تضم 14 من مواطني نيجيريا وجامبيا قد أعيدوا جميعا إلى بلادهم، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا.

وذكرت السلطات الغانية أنها وافقت على استقبال المرحلين لأسباب انسانية، وقال وزير الاتصالات الحكومية في غانا فيليكس كواكي أوفوسو في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن المرحلين، ومن بينهم 13 مواطنا من نيجيريا وواحد من جامبيا، "غادروا غانا متوجهين إلى بلادهم".

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة أكرا اليوم الاثنين، رفض وزير خارجية غانا صامويل أوكودزيتو أبلاكوا الانتقادات التي وجهت إلى بلاده بسبب موافقتها على استقبال المرحلين باعتبارها تأييدا لسياسات الهجرة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن غانا استقبلت مرحلين من دول ثالثة من منطلق مبادئ انسانية بحتة.