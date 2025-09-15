 البديل من أجل ألمانيا يحقق 16.5% في انتخابات شمال الراين-وستفاليا - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 2:34 ص القاهرة
البديل من أجل ألمانيا يحقق 16.5% في انتخابات شمال الراين-وستفاليا

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 2:00 ص

وصف تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، نتائج حزبه في الانتخابات المحلية بولاية شمال الراين-وستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، بأنها نجاح.

وكتب كروبالا على منصة إكس يوم الأحد: "تشير التوقعات الأولية إلى أن حزب البديل ضاعف عدد أصواته ثلاث مرات في الانتخابات المحلية بولاية شمال الراين-وستفاليا"، مضيفا أن ذلك يمثل "نجاحا كبيرا".

وأضاف: "نحن حزب من التيار العام ونحمل جميعا مسؤولية كبرى تجاه ألمانيا".

وبحسب أولى التقديرات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، حصل حزب البديل على نسبة 5ر16% من الأصوات على مستوى الولاية، وهو ما يفوق بكثير نتيجة عام 2020 عندما حصل على 1ر5% فقط.


