وصف تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، نتائج حزبه في الانتخابات المحلية بولاية شمال الراين-وستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، بأنها نجاح.

وكتب كروبالا على منصة إكس يوم الأحد: "تشير التوقعات الأولية إلى أن حزب البديل ضاعف عدد أصواته ثلاث مرات في الانتخابات المحلية بولاية شمال الراين-وستفاليا"، مضيفا أن ذلك يمثل "نجاحا كبيرا".

وأضاف: "نحن حزب من التيار العام ونحمل جميعا مسؤولية كبرى تجاه ألمانيا".

وبحسب أولى التقديرات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، حصل حزب البديل على نسبة 5ر16% من الأصوات على مستوى الولاية، وهو ما يفوق بكثير نتيجة عام 2020 عندما حصل على 1ر5% فقط.