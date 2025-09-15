محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع دلتا كير للصناعات الطبية بالمنطقة الصناعية بمطوبس

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مصنع دلتا كير للصناعات الطبية بالمنطقة الصناعية بمطوبس، المقام على مساحة 1479 مترًا مربعًا؛ وذلك لمتابعة خطوط الإنتاج ومعدلات التشغيل وجودة المنتجات الطبية، في إطار جولته الميدانية بعدد من المصانع لمتابعة سير العمل وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

واطلع محافظ كفرالشيخ على المراحل المختلفة للتصنيع داخل المصنع، الذي يشمل 6 خطوط إنتاج متطورة تتنوع بين خط إنتاج أنابيب سحب الدم المفرغة، وخط إنتاج محاليل أجهزة صور الدم، وخط إنتاج الإليزا ELISA وكواشف بنوك الدم، وخط إنتاج الاختبارات السريعة والكواشف المعملية، وخط إنتاج المستلزمات المعملية البلاستيكية، فضلًا عن خط إنتاج الأجهزة المعملية مثل أجهزة صور الدم، وأجهزة الهرمونات، وأجهزة قياس سكر الدم وكيمياء الدم.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن مصنع دلتا كير نجح في الحصول على شهادات جودة دولية مرموقة، منها شهادة الجودة الأوروبية CE، وشهادة الأيزو 13485، بالإضافة إلى شهادة GMP لجودة التصنيع، مما يعكس التزامه بالمعايير العالمية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الصناعات الطبية تمثل قطاعًا استراتيجيًا له أهمية بالغة في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الحيوي وتعمل على تشجيع الاستثمار فيه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المصنع يعد نموذجًا مشرفًا للصناعات الوطنية، بما يقدمه من منتجات طبية عالية الجودة تدعم القطاع الصحي وتفتح مجالات أوسع للتصدير، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ كفرالشيخ على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في التوسع الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومحمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس أحمد الصفتي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، والدكتور خالد الجبالي، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بكفرالشيخ، وقدري ناصر، مدير المنطقة الصناعية بمطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.