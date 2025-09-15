وفد من الهلال الأحمر التركي يزور الضفة الغربية

وصل وفد من جمعية الهلال الأحمر التركي، الاثنين، إلى الضفة الغربية المحتلة، برئاسة رئيسة الجمعية فاطمة مريج يلماز.

وكان في استقبال الوفد في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، حسب مراسل الأناضول.

وتأتي زيارة الوفد للإعلان عن تبرع الهلال الأحمر التركي بمبلغ 2 مليون دولار، يخصص منها مليون ونصف المليون دولار لدعم مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، وفق بيان سابق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر البيان، أن التبرع يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والجرحى في ظل تكدس غالبية النازحين جنوب القطاع وحالة شبه الانهيار التي تشهدها المنظومة الصحية جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة وشح الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ويخصص نصف مليون دولار لتعزيز الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر التركي بالضفة الغربية، وفق البيان نفسه.

ومن المقرر أن يزور الوفد عددا من المراكز الطبية في الأغوار، ويعقد عصر الاثنين مؤتمرا في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة قبل مغادرته الضفة نحو مدينة القدس.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.​​​​​​​

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر استشهاد ما لا يقل عن 1022 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​