دراسة: رفع الأثقال وتمارين اللياقة تقلل الخلايا السرطانية بنسبة 30%

تشتهر التمارين الرياضية بقدرتها على تقليل معدلات خلايا السرطان وإن كان بشكل محدود، إلا أنها تمنع حدوث الانتكاسات لدى المتعافين. وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة وجود تأثير واضح في الدم يظهر انخفاض معدل الخلايا السرطانية بعد ممارسة التمارين، خصوصا رفع الأثقال أو تمارين اللياقة من نوع الفترات عالية الشدة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريقا من جامعة أديث كاوين الأسترالية اختبر أشكالا مختلفة من التمارين على 32 سيدة مصابة بسرطان الثدي، أغلبهن في المرحلة الثانية من المرض، لقياس مدى تأثير التمارين على الخلايا السرطانية.

وتبين للفريق أن ممارسة ساعة إلا ربع من رفع الأثقال أو تمارين الفترات عالية الشدة، وهي من تمارين اللياقة، كافية لتقليل الخلايا السرطانية بنسبة 30% خلال فترة التمرين. ويحدث ذلك نتيجة زيادة إنتاج مادة "المايوكين" في الجسم أثناء التمارين، وهي بدورها تقلل معدلات السيتوكين المسئول عن الالتهابات ونمو الخلايا السرطانية.

وأوضح فرانشيسكو بتريجو، المشرف على الدراسة، أن التحاليل أظهرت تأثير التمارين على خلايا السرطان، وهو ما يفسر دورها في تقليل احتمالات انتكاسة المتعافين أو تطور المرض لدى المصابين.

وتضمنت تمارين رفع الأثقال أداء 5 مجموعات من 8 عدات لكل مجموعة مع استراحة دقيقتين بين المجموعات، وشملت تمارين للصدر والكتف والساق. أما تمارين الفترات عالية الشدة فقد تضمنت الجري على جهاز المشي والدراجة الثابتة وجهاز التجديف، حيث تعتمد هذه التمارين على الوصول لأقصى جهد حتى حد انقطاع النفس، ثم فترة تمرين خفيف دون توقف، قبل العودة للتمرين المكثف على فترات متكررة.