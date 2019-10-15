مسؤول في فتح: عباس مرشحنا بالإجماع للانتخابات الرئاسية المقبلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مسؤول في حركة فتح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم الحركة هو مرشحها بـ"الإجماع" للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، على حسابه في تويتر إن عباس (84 عامًا) "مرشح الإجماع الفتحاوي وكل أحرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني".

وذكر الشيخ أنه "بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد الرئيس عباس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية".

وكان عباس كلف في السابع من الشهر الجاري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الرئاسية.

وسبق أن أبدت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، قبولها بإجراء الانتخابات لكنها اشترطت التوافق الداخلي على ذلك وأن تشمل الانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير.

وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.