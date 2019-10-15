العراق يرحل 64 من أطفال داعش إلى أوزبكستان

أعلن العراق اليوم الثلاثاء أنه تم ترحيل 64 طفلًا من تنظيم (داعش) يحملون الجنسيّة الأوزبكيّة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية "أن ممثلين عن وزارة الخارجيّة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والأجهزة الأمنيّة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة بوابة العدالة شاركوا في ترحيل 64 طفلاً يعودون لآباء من تنظيم داعش من الجنسيّة الأوزبكيّة وسلمتهم إلى الجهات الرسمية الأوزبكيّة".

وذكر البيان "سبق أن سلّمت الحكومة العراقية أطفالاً يعودون لآباء من تنظيم داعش في وقت سابق، وبإنجاز عمليّة الترحيل هذه يكون عدد أطفال الدواعش المُرحّلين من العراق 537 طفلاً".

ودعت الخارجيّة العراقية "جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّون إلى تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين لدى دائرة الإصلاح العراقيّة وكذا الأحداث الذين انتهت مُدّة محكوميتهم أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل تسلّمهم".