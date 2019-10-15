أرباح مصرف جي بي مورجان تتجاوز 9 مليارات دولار في الربع الثالث

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حقق مصرف جي بي مورجان الأمريكي زيادة قوية ومفاجئة في أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل رواج سوق السندات.

وأعلن أكبر مصرف أمريكي اليوم الثلاثاء في نيويورك أن صافي أرباحه في الربع الثالث بلغ 9.1 مليار دولار بارتفاع بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للمصرف معلقا على الأرقام، إن جي بي مورجان تمكن في الربع الماضي من تحقيق عائدات قياسية وأظهر قوة رغم صعوبة الوضع في السوق بسبب تدني أسعار الفائدة.

وتجاوزت نتائج المصرف متوسط توقعات المحللين، وقد زاد سعر صرف سهم جي بي مورجان بعد هذه الأنباء قبل بدء التداول في البورصة بنسبة فاقت 1%.

وعزا البنك الزيادة الكبيرة في الأرباح بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الملحوظ في عائدات تجارة الأسهم فضلا عن النشاط الائتماني مع العملاء الأفراد.

وبوجه عام حققت إيرادات البنك بعد التعديل زيادة بنسبة تجاوزت 8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ووصلت إلى نحو 30.1 مليار دولار، فيما كان المحللون يتوقعون ألا تزيد هذه القيمة عن

28.5 مليار دولار فقط.