 أكبر معمر ألماني يحتفل بعيد مولده الـ 114 - بوابة الشروق
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أكبر معمر ألماني يحتفل بعيد مولده الـ 114

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 8:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 8:21 م

احتفل رجل ألماني يفترض أنه أكبر معمر في ألمانيا حاليا بعيد ميلاده الـ 114 في ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وزار برند بولوسكي عمدة مدينة هافلبرج التي يعيش بها المعمر جوستاف جرنت اليوم الثلاثاء في منزله، وقال بعد ذلك: "إنه لا يزال يفضل تناول الحلوى كالماضي".

ونقل عمدة المدينة تحيات رئيس حكومة الولاية ومجلس الولاية لجرنت، وأحضر له سلة من الحلوى المفضلة له، وزهورا.

وأضاف العمدة أن جرنت احتفل بعيد ميلاده هذا العام وسط دائرة صغيرة من معارفه تمامًا كالأعوام الماضية.

وقال بولوسكي عن جرنت: "لا يزال لديه اهتمامات، لاسيما بكرة القدم".

يشار إلى كرنت هو ميكانيكي ماهر، ولد في الخامس عشر من أكتوبر عام 1905.


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