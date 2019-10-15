مؤتمر «الذرة من أجل السلام» يستأنف فعاليات يومه الثاني بالقاهرة

استؤنفت -اليوم الثلاثاء- بالقاهرة فعاليات مؤتمر "الذرة من أجل السلام" الذى تنظمه على مدى يومين هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة ألكسندر فون هومبولت الألمانية وبمشاركة 150 من العلماء والباحثين المصريين والألمان من جامعات ومراكز بحثية مختلفة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، كما يحضره أيضا ممثلو الجهات الألمانية في مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الدكتور إباء الحصري رئيس المؤتمر -في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"- إن فعاليات اليوم الأول تمت بنجاح وكان الهدف منها تعزيز التعاون والتعارف بين العلماء الألمان والمصريين في المجال السلمى النووي.

وأضاف أن اليوم الثاني والأخير للمؤتمر هو يوم التبادل العلمي المصري الألماني في مجالات الطب النووي وفيزياء المفاعلات النووية والتطبيقات الصناعية في المجال النووي وتقنيات المفاعلات البحثية وإدارة النفايات المشعة، كما تشمل فعاليات اليوم إلقاء 19 محاضرة متخصصة في العلوم النووية يلقيها علماء ألمان وشباب الباحثين المصريين.

ويتحدث خلال فعاليات المؤتمر اليوم البروفيسور ماتياس شميت من جامعة كولونيا، وهانز يورجن فيستر من جامعة ميونخ التقنية، عن إنتاج واستخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة في الطب النووي لعلاج الأورام الخبيثة، والدكتور هايكو جرستنبيرج الخبير في المفاعل البحثي السلمي التابع لجامعة ميونخ التقنية، ويتناول التطبيقات الطبية والتقنية والصناعية للمفاعلات البحثية السلمية.

كما يتحدث اليوم وهو اليوم الختامي للمؤتمر الدكتور يورج مونيج من مؤسسة " جى آر إس" الألمانية عن التخلص الآمن من النفايات النووية، ومن الجانب المصري سوف يقوم عدد من الباحثين المصريين من جامعات ومراكز بحثية مصرية مختلفة بإلقاء محاضرات عن موضوعات بحثية مختلفة في مجالات العلوم النووية.

وكان الدكتور إباء الحصرى مدرس الكيمياء الصيدلية بهيئة الطاقة الذرية المصرية ورئيس مؤتمر "الذرة من أجل السلام" قد قال -في كلمته الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر أمس الاثنين- إن أحد أهداف المؤتمر تتمثل في إيجاد شبكة للتعاون بين العلماء المصريين والألمان بصورة عامة، ودعم التبادل العلمي بينهم في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية من خلال الزمالات التى تتيحها مؤسسة ألكسندر فون هومبولت.

وذكر رئيس المؤتمر -في كلمته- أن المؤتمر يستهدف أيضا فتح قنوات جديدة لتنسيق المزيد من المشروعات البحثية في هذا المجال الهام للغاية من مجالات البحوث العلمية وزيادة ورفع الوعى بالتطبيقات السلمية غير المحدودة للطاقة الذرية وإلقاء الضوء على استخداماتها الهامة للغاية في حياتنا اليومية.

وأضاف أن المؤتمر يتناول عددا من الموضوعات البحثية المختلفة المتعلقة بمجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ومنها الطب النووي والكيمياء النووية وعلوم المواد والتطبيقات الصناعية والطبية والتقنية للمفاعلات البحثية السلمية، وإدارة النفايات النووية وغيرها من المجالات المتعلقة بالمجال النووي السلمى.

من جهته، قال بيتر هوفمان مستشار رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والذى يحضر ممثلا للسفارة فعاليات المؤتمر فى كلمته أمس، إن مصر بدأت نشاطها في البحوث النووية منذ حوالى 60 عاما على نطاق محدود، ولكن مصر لديها الآن معرفة كبيرة بجوانب متعددة في مجال التكنولوجيا النووية.

وأضاف هوفمان أن مصر تشرع الآن في استغلال الطاقة النووية على النطاق الصناعي في إطار جهودها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وحول جهود مصر للنهوض بقطاع الطاقة، أشار هوفمان إلى أن مصر ليست في سبيلها فقط لأن تكون مركزا لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر منطقة البحر المتوسط بل هي في طريقها أيضا لأن تكون مركزا للربط الكهربائي عبر الشبكة الكهربائية القبرصية والأوروبية.

ومن جهتها أشادت الدكتورة جابريلا فويجت رئيسة منظمة "المرأة في مجال العلوم النووية" المعنية بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في مجال تطبيقات الطاقة الذرية، في كلمتها في اليوم الأول للمؤتمر، بجهود المرأة المصرية ودورها في مجالات العلوم النووية ومشاركتها الفعالة في هذه المجالات.

وقالت جابريلا -في كلمتها-: "لقد شعرت بالدهشة من العدد الكبير من النساء المصريات العاملات في مجال بحوث تطبيقات الطاقة الذرية".

وذكرت فويجت أن منظمتها العالمية غير الربحية، التي تأسست فى عام 1993، تدعم النساء اللائي يعملن بشكل مهني في مختلف مجالات الطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية، وتضم المنظمة حاليا 35 ألف عضو في مختلف أنحاء العالم.