فعالية سياسية في الأردن للتنديد بالتدخل التركي في سوريا

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ندد سياسيون وشيوخ عشائر ورجال دين في الأردن مساء اليوم الثلاثاء بالتدخل التركي في شمال شرق سوريا، مطالبين بوقفة عربية موحدة للتصدي له.

وشارك في الفعالية التي حملت شعار "ما يؤذي دمشق يؤذينا" أعضاء في الأحزاب الشيوعية والقومية واليسارية، وأعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وشيوخ عشائر ورجال دين.

وردد المشاركون هتافات وصفت ما يجري في سوريا بالعدوان التركي، وأخرى اتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسعي لإعادة أمجاد الدولة العثمانية من خلال السعي لإعادة احتلال مناطق في الدول العربية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عبر سلسلة تغريدات بدء عملية بلاده العسكرية في شمال شرق سوريا.

وتحركت قوات الحكومة في سوريا إلى شمالي البلاد بعد اتفاقها على مساعدة المسلحين الأكراد في مواجهة التوغل التركي.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الجيش السوري دخل بلدة عين عيسى، على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من حدود تركيا.

وجاء إبرام الاتفاق في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية التي كانت تدعم المسلحين الأكراد في شمال سوريا.