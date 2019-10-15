شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملتها الواسعة على دولتى كوبا وفنزويلا اللتان تقعان بالقرب منها، بينما تحملان توجهات معادية لها ليقع شعب كوبا تحت وطأة مجموعة عقوبات أمريكية متنوعة شلت بدورها قطاعات متعددة أبرزها النفط والطاقة والسياحة والعلاج ليدخل الشعب الكوبى اختبارا جديدا يعانى فيه المتاعب.

فى صباح صاخب بشرق العاصمة الكوبية هافانا تصل أخيرا حافلة الركاب وبداخلها 100 راكب يسبحون فى عرقهم لتفتح الحافلة بابها الهيدروليكى ويندفع المزيد من الركاب إلي الداخل ومن ثم يغلق الباب وتذهب الحافلة وهكذا الوضع يكون يوميا كما يقول الرجل الستينى روبيرتو لوبيز الذى خرج لشراء بعض البسكويت.

وبحسب تقرير الجارديان تسببت موجة العقوبات الأمريكية على الشركة الفنزويلية المصدرة للنفط لدولة كوبا لأزمة نفط كبيرة لجأ علي إثرها أغلبية المواطنين لارتياد المواصلات العامة بدلا من استخدام سياراتهم حيث لا يوجد وقود.

وقد صرح الرئيس الكوبي ميجال دياز كانيل بأن كوبا تعمل بـ60% فقط من حاجاتها النفطية لذا تم فرض حالة الطوارئ وتم تقليص استخدام النفط الذى اقتصر في معظم الأحيان على تشغيل المستشفيات والمدارس وتوصيل السلع الغذائية الأساسية.

وتأثرت حياة جميع الكوبيين بالأزمة الأخيرة فالفلاحون عادوا لاستخدام الثيران فى حقول القصب بدلا من الجرارات الحديثة وأفران الخبز استخدمت حرق الأخشاب بدلا من الوقود بينما نشرت الشرطة الكوبية مراقبين فى كل شارع للتأكد من أن كل سائق سيارة يسمح للمواطنين بالركوب معه بسبب أزمة المواصلات.

فى كافة المصانع والمكاتب الحكومية فى كوبا تقوم الإدارات بإغلاق الأضواء والماكينات بين الساعة 11 و1 ظهرا حيث تكون تلك استراحة للموظفين كما هو الحال في مصنع ألمار للنسيج حيث تتناول السيدة إيمى ماتشو غذاءها بينما تقول للجارديان "تظن أمريكا بقطعها النفط عنا أنها تطفئ جذوة الاشتراكية".

وأضافت إيمي "حتى إذا قطعوا الكهرباء عن بيتى فسيكون ذلك مؤلما ولكن مع الوقت سأكون أكثر جلادة وصبرا".

وتقول ريدا كاسترو العاملة كذلك بمصنع ألمارد "نحن الكوبيون لا يهمنا ذلك فقد اعتدنا عليه".

وجدير بالملاحظة أن الاقتصاد الكوبي أبدي قدرا من الصمود رغم تعرضه للضربات الأمريكية المتتابعة وهذا ما يبرره مدير البنك المركزى الكوبي السابق بافول فيدال بأن الحكومة الكوبية تعد الخطط دائما فى الظروف الطبيعية لتنمية الاقتصاد والنهوض به بينما توقف ذلك أيام الأزمات لتبحث عن مصادر تمويل الاقتصاد.

وأوضح تقرير الجارديان أن موجة العقوبات علي شركات النفط الفنزويلية أدت لخفض واردات النفط إلي كوبا من 90 ألف برميل يوميا ل40 ألف برميل فقط.

وفى يونيو الماضى قررت الخارجية الأمريكية ضرب 3 قطاعات اقتصادية كوبية مرة واحدة فقامت بفرض عقوبات على شركات تصدير واستيراد النفط الكوبية بينما قرر وزير الخارجية مايك بومبيو محاربة البرنامج الطبى الذى يتيح للأطباء الكوبيين العمل بالخارج وكذلك منعت الخارجية الأمريكية رسو أى سفينة أمريكية على السواحل الكوبية ما يعني ضرب السياحة فى كوبا.

وأخيرا قامت الإدارة الأمريكية سبتمبر الماضي بفرض إجراءات صارمة على نظام تحويل الأموال من الكوبيين المقيمين لديها لدولة كوبا لضرب أى مصدر لعملة أجنبية يدخل كوبا.

ومن جانبها أفادت الحكومة الكوبية أن الوضع الحالى هو أمر مؤقت وأنه لا مجال للعودة للأزمة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

وتخشى مايت ريزو الفتاة العشرينية علي مستقبلها التي كانت اطمأنت إليه حين أعلن عن إصلاح العلاقات بين كوبا وأمريكا عام 2014 والآن تقول ريزو "أنظر للأمر بكثير من الريبة بل الخوف فقد كنا على أمل الازدهار ولكن كل شيء عاد لينتكس من جديد وهنا لا أعلم ما ينتظرني".

وأما نوريكا سانشيز المدرسة الأربعينية فهى تري الذهاب للعمل يوميا دربا من الحرب حيث يتزاحم العشرات من حولها فى أحد السيارات الخاصة بمصنع سيجار والتى تقوم تبعا للأمر الحكومى بإدخال المواطنين الذين لم يتمكنوا من الركوب فى المواصلات العامة.

وتقول سانشيز "أن يساعد الناس بعضهم ويأخذونهم بسيارتهم ليس مجرد اتباع أمر حكومي إنما هو يعنى أن أحدهم لديه قلب ويتعاطف مع الآخرين".

وكما سائر الكوبيين سينتظر بيدرو لايكاديا الرجل الستينى لساعات طويلة غارقا في عرقه حتى تصل إحدى الحافلات حيث يقول "نعانى اليوم من بعض المشاكل بسبب الأمريكيين ولكن ربما غدا يسير الأمر علي نحو أفضل وربما يعود على نحو أسوأ بعد ذلك وهكذا هى الحياة".