رئيس حكومة سكسونيا السفلى يستبعد مبدئيا إقامة مصنع لفولكسفاجن في تركيا

استبعد شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، مبدئيا إنشاء مصنع جديد لمجموعة فولكسفاجن بالقرب من مدينة إزمير التركية بسبب العملية العسكرية لأنقرة في شمال سورية.

وصرح فايل، الذي يشغل مقعدا في مجلس الإشراف والمراقبة على أكبر شركة سيارات أوروبية، في هانوفر اليوم الثلاثاء بقوله:" الصور التي نراها من شمال سورية، مفزعة".

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن الهجوم العسكري التركي يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي تسببت في إطلاق موجة ضخمة من اللاجئين وتفاقم في الوضع الأمني بشكل عام، "و أنا لا أستطيع تصور أن فولكسفاجن ستقوم باستثمارات بمليارات في تركيا في ظل هذه الظروف".

وقال فايل إنه وفقا لمعلوماته، فإن مجلس إدارة فولكسفاجن يشاطره نفس هذا التقدير.

وبحسب ما فُهِمَ من تصريحات فايل، فإن الأمر يتعلق في الوقت الراهن بتأجيل وحسب وليس بإلغاء كامل لخطط فولكسفاجن في تركيا، وتابع فايل أن " المفاوضات بخصوص المشروع لم تتم بشكل نهائي بعد".

وأعرب فايل عن أمله في عودة الأحوال في تركيا إلى طبيعتها.

وأشارت تصريحات فايل إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس الإشراف والمراقبة على فولكسفاجن محدد لها أن تنعقد في منتصف نوفمبر المقبل.

كانت مجموعة فولكسفاجن أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إرجاء قرار إنشاء مصنع جديد بالقرب من مدينة إزمير التركية على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال متحدث باسم المجموعة اليوم في مدينة فولفسبورج الألمانية: "القرار بشأن المصنع الجديد تم إرجاؤه من قبل مجلس إدارة المجموعة".

وذكر المتحدث أن الشركة تراقب الوضع الحالي عن كثب، وتنظر بقلق إلى التطورات الحالية.

وكان يتردد منذ فترة طويلة أن المفاوضات مع المسؤولين الأتراك حول إقامة مصنع جديد لفولكسفاجن في المرحلة الأخيرة. وأشار الكثير من الأمور إلى أن المجموعة تفضل تركيا على بلغاريا لتكون مقر مصنعها الجديد.

وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سوريا، وقد قوبل الهجوم بانتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.

ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سورية على الحدود مع تركيا.

وحذر وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، أمس الاثنين من عواقب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.