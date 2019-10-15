محافظ قنا: بيع الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ المحافظة

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، عمليات استخراج الأسماك من أحواض التربية للبيع للمواطنين، وذلك ضمن دورة الاستزراع الرابعة للمزرعة السمكية المقامة بمنطقة المعنا وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في ظل اتجاه الدولة المصرية لاستغلال ثرواتها البحرية والطبيعية لتأمين حاجة المواطنين من الغذاء.

وأكد محافظ قنا أنه يتم فرز الأسماك وبيعها بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق (30 جنيها لكيلو سمك البلطي و40 جنيها لكيلو سمك الباسا)، لافتا إلى أنه يوجد إقبال كبير على شراء الأسماك بمقر المزرعة ومنافذ البيع.

وتابع أن عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن والتي بلغت 25 ألف دجاجة بالمجزر الآلي، بواقع 37 طن، موضحا أن القدرة الإنتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا، حيث يوفر 60 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مؤكدا على أن منتجات المجزر يتم عرضها للمواطنين بـ6 منافذ بأسعار مخفضة.

وأطلع على سير العمل بمصنع الألبان والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 7 أطنان يوميا، ثم تفقد محطة الألبان رقم 1 والتي تم تطويرها مؤخرا، بتكلفة 50 مليون جنيه، لإمداد المصنع بالكميات اللازمة من الألبان بشكل يومي، ومشروع 40 صوبة زراعية مزروعة بالخضروات مقامة على مساحة 24 فدان.