رئيس برلمان كوريا الجنوبية يدعو البرلمانات العالمية لدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية

دعا رئيس البرلمان الكوري الجنوبي مون هي-سانج، البرلمانات في جميع أنحاء العالم إلى دعم الجهود الجارية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون - خلال خطابه الرئيسي في مناقشة عامة للجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية (بلجراد) وفقا لما أورته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن شبه الجزيرة الكورية بحاجة ماسة إلى الوعود والاتفاقيات القائمة على الثقة وإضفاء الطابع المؤسسي لإرساء سلام قوي في البلاد.

وأضاف: "نطلب دعمكم الثابت وتعاونكم الكبير في الجهود المبذولة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام".. مشددا على أهمية نظام التجارة الحرة، داعيا جميع البرلمانات العالمية إلى توفير الثقة والدعم الكاملين للمنظمات والمعاهدات الدولية ذات الصلة من أجل التجارة العادلة والحرة القائمة على قواعد شفافة.