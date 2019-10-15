ميركل تدافع عن حزمة المناخ الخاصة بالحكومة الاتحادية

دافعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن حزمة المناخ الخاصة بالحكومة الاتحادية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، خلال "قمة صناعة الآلات" بالعاصمة الألمانية برلين، بالنظر إلى سعر البداية المنخفض المخطط له بالنسبة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في وسائل النقل والبناء: "ستكون بداية لنظام تسعير متزايد بشكل دائم"، مؤكدة أن ممارسة "الضغط" أمر ضروري في قطاع المواصلات والبناء، كي تحدث تغييرات بهما.

وتنص حزمة المناخ للحكومة الاتحادية على أنه من المقرر أن يكون لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في النقل والبناء سعرا، كي يشتري المواطنون مثلا سيارات وأنظمة تدفئة صديقة للبيئة بشكل أكبر.

ولكن جمعيات معنية بحماية البيئة وخبراء ينتقدون السعر المبدئي المنخفض لاستخدام ثاني أكسيد الكربون والذي يبلغ في البداية 10 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021.

وانتقد كارل مارتين فكلر، رئيس رابطة شركات تصنيع الآلات في ألمانيا (في دي إم ايه)، السعر المبدئي المنخفض أيضا، قائلا "إن حزمة المناخ تظل متأخرة عن التركيز على ما هو ممكن وصحيح، من خلال تحديد أهداف فردية "تتعلق بقطاع معين".

ودعت المستشارة الألمانية لمزيد من القبول في توسيع نطاق طاقة الرياح في الريف، قائلة: "إذا لم يكن لدينا هذا القبول، سيكون حينئذ توسيع نطاق الطاقات المتجددة صعبا تماما".

يشار إلى أن توسيع نطاق استخدام طاقة الرياح في الريف معطل بسبب طول إجراءات إصدار التراخيص، والشكاوى الكثيرة.