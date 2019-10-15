«منتدى شباب العالم» يشارك في الحوار الدولي حول الهجرة بجنيف

يشارك "منتدى شباب العالم " اليوم الثلاثاء، في فعاليات منتدى "الحوار الدولي حول الهجرة"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة سنويا، وانطلق منتدى الحوار في دورته لهذا العام تحت شعار "إشراك الشباب كفاعلين أساسيين في إدارة الهجرة" ويستمر لمدة يومين.

ويعقد على هامش منتدى الحوار، لقاء رفيع المستوى، لإلقاء الضوء على العلاقة بين الشباب وبين التنمية المستدامة والهجرة في إفريقيا، ويشارك فيه أحد ممثلي منتدى "شباب العالم" لاستعراض التجربة المصرية في خلق فرص عمل إضافية، والحد من الفقر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تسليط الضوء على الشراكة الدولية لتحقيق أهداف إفريقيا للتنمية المستدامة.

يذكر أن منظمة الهجرة الدولية تأسست عام 1951، وتتخذ من مدينة جنيف مقرا لها، وتعمل على دعم الحوار والتعاون بين الشركاء الدوليين، سواء الحكوميين وغير الحكوميين في قضايا الهجرة، ويعد "الحوار الدولي حول الهجرة" هو المنتدى الرئيسي الذي تعقده المنظمة سنويا لمناقشة قضايا وسياسات الهجرة حول العالم.

ومن ناحية أخرى، ينطلق منتدى شباب العالم هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، ويناقش عددا من الموضوعات المهمة من بينها الأمن الغذائي، البيئة والمناخ، الذكاء الاصطناعي، الاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، وقضايا الفن والسينما.