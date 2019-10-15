بلدية أوسلو تقترح غسل الأسنان أثناء الاستحمام لترشيد استهلاك المياه

اقترح فرود هولت مدير إدارة المياه في بلدية العاصمة النرويجية أوسلو عدة تدابير يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الماء، موجها بعض النصائح للمواطنين تساعد على توفير المياه، والحفاظ على البيئة ومنها تنظيف بقايا الطعام من الأطباق وأدوات المائدة قبل استخدام غسالة الصحون بل واستخدام فرشاة تنظيف الأسنان أثناء الاستحمام.

وعلى الرغم من أن النرويج لا تعاني عموما من نقص المياه بسبب مناخها، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في عام 2017 ، وفرضت تدابير مؤقتة لتوفير المياه.

وذكرت الإذاعة النرويجية أنه على المدى الطويل، يمكن نتيجة للتغيرات المناخية وتقادم عمر أنابيب المياه، أن نرى المياه أصبحت موردا أكثر تكلفة عن ذي قبل، ونقلت عن الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي، أنه يستخدم كل فرد في البلاد 182 لترا من المياه يوميًا، أي ضعف ما يستخدم في الدنمارك المجاورة.

وعلى هذا النحو، قدمت إدارة المياه والصرف الصحي ببلدية أوسلو على لسان رئيسها فرود هولت، معلومات مفيدة للحد من هدر المياه، منها أنه لا بأس من التبول أثناء الاستحمام.

وقال هولت للإذاعة: "يبدو كأنه اقتراح غريب، لكنها فكرة جيدة، يمكننا أيضا تنظيف أسناننا أثناء الاستحمام، وإنها أيضا جيدة للبيئة، لأن البلديات تستهلك الكثير من الكهرباء لتطهير المياه.

وبالإضافة إلى ذلك، نصح هولت بإيقاف تشغيل صنابير المياه أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتنظيف بقايا الطعام من الأطباق وأدوات المائدة قبل استخدام غسالة الصحون (بدلا من الشطف)، واستخدام غسالة الصحون عندما تكون ممتلئة، فضلا عن استخدام غسالة الصحون والغسالات الاقتصادية، والامتناع عن ري الحدائق.

وأضاف هولت، وفقا لموقع (لوكال) الأوروبي، أنه يمكن أن يوفر ترشيد استهلاك المياه للبلديات مزيدًا من الأموال لإصلاح الأنابيب المتهالكة التي تسرب المياه.