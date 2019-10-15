أحد مشايخ سيوة عن عيد السياحة «إسياحت»: الاحتفال نشر للسماحة والفرحة

قال الشيخ عمر راجح، أحد مشايخ سيوة، بمناسبة احتفال الواحة بعيد السياحة ومهرجان الحصاد «إسياحت» بجبل الدكرور، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين، إن الاحتفال يُمثل «أيام لنشر السماحة والفرحة بين جميع الناس»، على حد تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن ما يميز واحة سيوة كونها «لوحة فنية» وسط الصحراء الغربية، تجمع مقومات الطبيعة من أشجار ورمال وأثار فرعونية ورومانية ورحلات للمغامرة، مشيرًا إلى أهمية ما تقدمه الواحة من سياحة علاجية عن طريق الإشفاء بالدفن في الرمال، وعلاج الأمراض الجلدية بالآبار.

وأوضح أن السياحة بالواحة لم تتأثر بتأثر قطاع السياحة على مستوى مصر، نتيجة نشاط السياحة الداخلية بوجود رحلات غير منقطعة من أبناء مصر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على أن سيوة بلد سياحي تضم فنادق تخدم كافة المستويات.

وأشار إلى احتفال الواحة بعد انتهاء أعياد السياحة، بـ«مهرجان يوم النخيل»، حيث سيتضمن عرضًا تراثيًا للزي التقليدي، إضافة إلى معرض التمور حيث سيتم تقديم جوائز للباحثين والمهندسين اللذين قدموا خدمة لزراعة التمور بالواحة.

جدير بالذكر أن احتفال السياحة «إسياحت» يعود تاريخه إلى قيام الطريقة المدنية الشاذلية الصوفية بمدينة سيوة، بإقامة احتفال كبير تحت سفح جبل الدكرور خلال الليالي القمرية من شهر أكتوبر من كل عام، ويتزامن ذلك مع بداية موسم حصاد البلح الزيتون بالواحة.

وتوافد اليوم الاثنين، الآلاف من أهالي واحة سيوة والسياح والزوار المصريين، على ساحة جبل الدكرور للاحتفال بالعيد السنوي «إسياحت»، والذى يعنى باللغة الأمازيغية السياحة في حب الله، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى مساء الأربعاء المقبل.