سويسرا تنعش أمالها في تصفيات يورو 2020 بالفوز على أيرلندا

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أنعش المنتخب السويسري أماله في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما تغلب على ضيفه منتخب أيرلندا 2 / صفر اليوم الثلاثاء على ملعب "جنيف" ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة أمام كل من منتخبي الدنمارك وأيرلندا.

وكانت مباراة اليوم هي السادسة للمنتخب السويسري والسابعة لمنتخب أيرلندا في المجموعة الرابعة التي تضم خمسة منتخبات.

وحسم المنتخب السويسري الفوز بهدفين سجل أولهما هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 16 وجاء الثاني في الدقيقة 90 وسجله الأيرلندي شان دوفي لاعب أيرلندا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وشهدت المباراة أيضا طرد شيموس كولمان من صفوف أيرلندا في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني.