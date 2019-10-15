الأردن يشارك في أعمال مؤتمر وفعاليات بودابست العالمي للمياه

شارك وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود نائبا عن العاهل الأردني، في مؤتمر بودابست العالمي للمياه 2019 في دورته الثالثة، والذي انطلقت فعالياته في العاصمة الهنجارية بودابست، اليوم الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أكثر من ألفي مشارك من مختلف دول العالم ورؤساء دول وكبار مسئولي المنظمات الدولية والأمم المتحدة وخبراء ومختصين وجهات معنية بقطاع المياه في العالم يشاركون في المؤتمر لتسليط الضوء على الواقع المائي العالمي والتحديات المائية المتزايدة لتحفيز الجهود الدولية للحد من أزمة المياه العالمية ولتحقيق الرؤى العالمية المتعلقة بالمحافظة على المياه وتنميتها وتحقيق الاستدامة لمصادرها.

وكشف رائد أبو السعود خلال المؤتمر عن تراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 8 بالمئة من الحصة العالمية لخط الفقر المائي، إذ ارتفع الطلب على المياه بعد أزمة اللجوء السوري إلى أكثر من 21 بالمئة في الأردن الذي استضاف أكثر من 1.4 مليون لاجئ من الأشقاء السوريين، إضافة إلى استقبال الأردن منذ عام 1942 ملايين اللاجئين من الفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والليبيين نتيجة الصراعات المستمرة في بلادهم.