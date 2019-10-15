الصومال تنشئ أول بنك للدم منذ عقود

أعلنت الحكومة الصومالية أنها بدأت إجراءات أول بنك للدم في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.

وجاء الإعلان تزامنا مع الذكرى الثانية للهجوم بقنبلة دموية في العاصمة مقديشيو أسفر عن مقتل نحو 600 شخص، وكان الهجوم الذي وقع في 14 أكتوبر 2017 قد أسفر أيضا عن إصابة المئات، ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عنه.

وقال رئيس الوزراء، حسن على خير، في رسالة مسجلة عبر فيديو أن البنك سيملك طاقة تخزينية تبلغ 10 الآف وحدة دم ، مشيرا إلى أن الفكرة تعد درسا التي تم تعلمها من تفجير 14 أكتوبر2017.

يذكر أن جهود إنقاذ حياة المصابين بسبب التفجيرات في الصومال تواجه معوقات ضخمة بسبب النقص في إمدادات الدم.