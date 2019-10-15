تراجع النشاط الاقتصادي يحد من تطلعات الشركات المتوسطة في ألمانيا

أظهرت دراسة أجراها بنك التنمية الألمانية "كيه إف دابليو"، أن التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا يقلص النمو القياسي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، أن العمالة والعائدات والاستثمارات لا تزال في ارتفاع، لكن من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو.

وقال الخبير الاقتصادي لدى البنك، ميشائيل شفارتس: "الزخم يتراجع على نحو ملحوظ...الازدهار طويل المدى يبدو أنه يفقد قوته تدريجيا".

وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، التي يبلغ عددها نحو 8ر3 مليون شركة، رقما قياسيا جديدا في التشغيل العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين هناك 7ر31 مليون عامل، بزيادة قدرها 391 ألف عامل مقارنة بعام 2017.

ويتوقع البنك أن يبلغ مقدار الزيادة هذا العام 250 ألف عامل.

وقالت 35% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تتوقع زيادة إيراداتها هذا العام، بينما تعتقد 17% أنها ستنخفض.

وشاركت أكثر من 10 آلاف شركة ذات إيرادات سنوية تقل عن 500 مليون يورو في استطلاع البنك، الذي أجراه ربيع هذا العام.