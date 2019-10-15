رئيس وزراء بريطانيا يدعو يويفا لاتخاذ إجراءات سريعة وقوية ضد العنصرية

طالب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باتخاذ " إجراءات سريعة وقوية" بعد الهتافات العنصرية في مدينة صوفيا (البلغارية) التي شهدتها مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره البلغاري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وذكر جونسون عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :"العنصرية المشينة التي رأيناها وسمعناها أمس ليس لها مكان في كرة القدم أو في أي مكان آخر".

وأضاف :" الدعم الكامل (للمدرب) جاريث ساوثجيت والفريق لأنهم ترفعوا عن هذا الأمر. نحن بحاجة لرؤية اجراءات قوية وسريعة من الاتحاد الأوروبي".

وتوقفت المباراة، التي فاز بها المنتخب الإنجليزي 6 / صفر، مرتين بعد أن ردد عدد من الجماهير البلغارية هتافات عنصرية.