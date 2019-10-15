نجوم الفن يعربون عن تضامنهم مع لبنان الذي يعاني جراء الحرائق

تضامنا مع الشعب اللبناني، الذى يعاني من نشوب الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي يتابعه العالم حاليا، قام الفنانون من مختلف أنحاء الوطن العربي من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بإعلان تضامنهم مع الشعب اللبناني، وكان في مقدمتهم النجم محمد حماقي - الذي كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" - داعيا الله أن يحفظ لبنان، والنجمة أنغام التي قالت "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة"، فيما كتبت الفنانة الاستعراضية دينا من خلال "إنستجرام" يارب احفظ لبنان وشعبها.

وتضامنت أيضا الفنان الشابة مريهان حسين مع الشعب اللبناني من خلال نشرها لصورة لأهم معالم لبنان قائلة "يارب احفظ لبنان"، وكتب النجم محمد عادل إمام "اللهم احفظ اخواتنا اللبنانيين وأرضهم قلبي معكم.

وفي السياق ذاته ..أدى النجم تامر حسني تضامنه مع لبنان في محنتها ن حيث كتب - من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "اللهم احفظ لبنان وشعب لبنان، اللهم احفظ وطنا العربي من كل شر وكل سوء".

يذكر أن المدير العام للدفاع المدني في لبنان العميد ريمون خطار قد صرح - في وقت سابق - بأن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، يقوم بإخمادها حوالي مائتي آلية من الدفاع المدني.