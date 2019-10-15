القضاء العراقي يصدر أمرا بالقبض على ضابطي شرطة لقتل متظاهرين في واسط

أفادت مصادر قضائية عراقية اليوم الثلاثاء، أن محكمة عراقية أصدرت أمرًا بالقبض على ضابطين في الشرطة تسببا باستشهاد متظاهرين في محافظة واسط (170 كيلو متر جنوب شرقي بغداد).

وأوضحت مصادر في مجلس القضاء الأعلى في محافظة واسط أن "محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرا بالقبض على ضابطين في قوات الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة".

وذكرت أن "المحكمة اطلعت على تسجيلات الفيديو للكاميرات القريبة من مواقع الحوادث، ودونت أفادات الشهود وأصدرت أمرها استنادًا لأحكام قانون العقوبات وتنفيذ الأمر استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد كلف لجنة وزارية للتحقيق في قضية إطلاق الرصاص على المتظاهرين مطلع الشهر الجاري مما أدى إلى مقتل أكثر من 108 متظاهرا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.